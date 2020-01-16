СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ перепредъявил обвинение основателю группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому. Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.

"Следствие ужесточило бизнесмену Бойко-Великому обвинение, добавив ему еще один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которая была осуществлена фигурантами дела при оформлении семи невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, директор банка "Кредит экспресс" Алла Кабанова разработала план хищения денежных средств под видом выдачи кредитов и снятия денег со вкладов клиентов банка, она привлекла к совершению преступления соучастников из числа работников кредитного учреждения, назначив их на руководящие должности в филиале банка "Московский". Как следует из фабулы обвинения, с целью хищения денег с вкладов клиентов банка Кабанова давала обязательные для исполнения участникам организованной группы поручения о составлении фиктивных договоров о закрытии вкладов клиентов, изготовлении фиктивных расходных кассовых ордеров о получении денежных средств вкладчиками и других необходимых банковских документов с целью сокрытия факта хищения. Она подписывала фиктивные договоры о закрытии вкладов клиентами банка, в последующем распределяла присвоенные деньги между соучастниками, а по фиктивным кредитам обеспечивала выплату процентов по якобы выданным кредитам.

Как утверждает СК, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита. Он поручал неустановленным лицам из числа сотрудников, работающих в его организации, заниматься сбором необходимых для формирования кредитных досье документов и последующей передачи таких документов Кабановой, а после оформления кредитов поручал неустановленным следствием лицам получить денежные средства в кассе банка либо у директора банка и передать похищенные деньги ему, своевременно оплачивать проценты за обслуживание кредитов, с целью сокрытия следов преступления и его выявления надзорными и контролирующими органами, а также Центральным Банком России.

Период инкриминируемого фигурантам обвинения относится к 2016 и 2017 годам, а общий размер растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн рублей и $120 тыс., из которых в кассу банка было возвращено около 3 млн рублей для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.

Адвокат Вадим Миндлин заявил ТАСС, что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен. "Насколько мне известно, несколько кредитов уже закрыты в полном объеме, денег возвращено на порядок больше, чем вменяет следствие", - отметил защитник.

Дело о растрате

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову и бывшую управляющую московского филиала банка "Кредит экспресс" Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест. По данным источника, близкого к следствию, кассир банка Ципинова заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит экспресс". По словам адвоката предпринимателя, вину по этому эпизоду его подзащитный также не признает. Защита бизнесмена ранее заявляла, что между Бойко-Великим и Владимиром Шеиным существовал договор займа. Этот эпизод остался в новом обвинении.

По данным СК, с 2013 по 2018 год владелец десятипроцентного капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс., всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Банк России отозвал лицензию у "Кредит экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности на 1 марта 2018 года, по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.