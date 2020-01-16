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В Смоленске задержали экс-директора парка отдыха по делу о растрате 11 млн рублей

Сергей Черняков незаконно заключил договор купли-продажи здания, принадлежащего парку, при этом существенно занизив его стоимость

ТАСС, 16 января. В Смоленске бывшего директора Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща" Сергея Чернякова задержали по подозрению в растрате 11 млн рублей при продаже недвижимости. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"Сегодня был задержан бывший директор Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща", следователь СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, Сергей Черняков в 2016-2017 годах занимал должность начальника департамента Смоленской области по культуре и одновременно был руководителем Парка культуры и отдыха "Соловьиная роща". В тот период он организовал проведение оценки стоимости здания, принадлежащего парку, в 4,5 млн рублей, что ниже его рыночной стоимости, которая составляет более 15,7 млн рублей.

Затем, по версии следователей, Черняков оформил фиктивное решение внеочередного собрания правления организации, которое якобы одобрило продажу здания, и заключил договор его купли-продажи. В результате парку культуры и отдыха причинен ущерб на сумму более 11 млн рублей, добавили в пресс-службе.

В конце декабря 2019 года в отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная в особо крупном размере").

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РоссияСмоленская область
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