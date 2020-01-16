Напавший на мэра Иваново подозревается в убийстве помощника депутата Госдумы

ТАСС, 16 января. Напавший на мэра Иваново Владимира Шарыпова подозревается также в убийстве помощника депутата Госдумы РФ в Белгородской области. В связи с этим оба дела объединены в одно производство и будут расследоваться белгородскими следователями, сообщила ТАСС в четверг старший помощник руководителя управления СК РФ по Ивановской области Ирина Котова.

Нападение на Шарыпова произошло вечером 14 февраля 2019 года возле его дома, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По данным УМВД, в результате хулиганских действий мэр получил незначительные ушибы. Сам Шарыпов сообщал ТАСС, что в результате ЧП получил сотрясение головного мозга и ушибы. После инцидента он на протяжении трех недель находился на больничном. Спустя месяц полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России и регионального управления СК задержали подозреваемого в нападении на мэра Иваново.

"Материалы уголовного дела по факту нападения на мэра города Иваново Владимира Шарыпова направлены в следственное управление по Белгородской области для объединения с уголовным делом об убийстве помощника депутата Госдумы от Республики Чечня в Белгородской области, которое является более тяжким. В качестве нападавшего по обоим делам проходит один и тот же человек", - сообщила собеседница агентства.

Она уточнила, что объединенное дело будет рассматриваться в белгородском суде.