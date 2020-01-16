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Универмаг "Цветной" в Москве эвакуировали после сообщения с угрозой взрыва

Из здания вывели около 1 тыс. человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около тысячи человек эвакуировано из универмага "Цветной" в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Универмаг "Цветной" эвакуирован из-за поступившего звонка о взрывном устройстве в здании. Всего выведено около тысячи человек", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

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