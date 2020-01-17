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Специалисты обнаружили утечки хладагента в системе заморозки почвы вокруг АЭС "Фукусима-1"

Около 20 тыс. литров охлаждающей жидкости вытекло из-за нарушения герметичности труб в трех местах

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Специалисты японской энергетической компании Tokyo Electric Power обнаружили несколько утечек хладагента в системе заморозки почвы вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

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Нарушение герметичности труб и других соединений зафиксированы в трех местах. Согласно расчетам, вытекло около 20 тыс. литров охлаждающей жидкости. Как заверяет Tokyo Electric Power, это не повлияло на функционирование системы. В ближайшее время работники компании заменят износившиеся детали и устранят неисправность.

Так называемая ледяная стена появилась под АЭС четыре года назад. Она окружает станцию по периметру и блокирует приток грунтовых вод, которые попадали под здания реакторов и смешивались с радиоактивной жидкостью. Благодаря этой системе объемы вод удалось сократить более чем в четыре раза. Работы по созданию ледяного барьера обошлись в $300 млн.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда из-за удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.

В настоящее время на АЭС идут ликвидационные работы, продолжается дезактивация пострадавших территорий. По плану полностью ликвидировать станцию планируется только к 2040-м годам.

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Япония
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