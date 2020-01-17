В Кирове в ДТП с двумя автобусами пострадали восемь человек

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Водитель автобуса врезался в Кирове в стоящий на остановке общественного транспорта другой автобус, в результате ДТП пострадали восемь человек. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГИБДД России.

"В результате ДТП восемь пассажиров обоих транспортных средств [автобусов] получили телесные повреждения", - сказали в Госавтоинспекции.

Авария произошла в 07:05 мск. Один из автобусов перевозил 20 пассажиров, в другом находились 22 человека, которые в момент аварии осуществляли высадку и посадку.