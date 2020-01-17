В Москве задержали семерых членов секты "бога Кузи", подозреваемых в хищении 15 млн рублей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Правоохранители задержали семерых членов секты "бога Кузи", которые похитили 15 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве при участии ФСБ России задержаны участники объединения деструктивной направленности", - сказала она. Волк напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Сотрудниками полиции установлено, что организатор объединения, называющий себя "бог Кузя", и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших денежные средства мошенническим путем.

"В отношении семерых участников материалы были выделены в отдельное производство, а сами они объявлены в федеральный розыск. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов подозреваемые задержаны. По имеющейся информации, они занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год. В общей сложности было похищено свыше 15 млн рублей у 15 потерпевших", - сообщила официальный представитель МВД. По ее словам, четверо фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, еще трое задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В ноябре 2018 года лидер секты "бога Кузи" Андрей Попов был осужден на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество.