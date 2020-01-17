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Два человека погибли в ДТП под Оренбургом

Еще семеро пострадали

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Автомобили Lada Priora и УАЗ столкнулись на трассе Казань - Оренбург, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по Оренбургской области.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что на 82-м километре автодороги Казань - Оренбург произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и "УАЗ". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora погибли на месте от полученных травм, семь человек госпитализированы", - сказано в сообщении.

Полиция проводит проверку.

Теги
РоссияОренбургская область
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