Два человека погибли в ДТП под Оренбургом

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Автомобили Lada Priora и УАЗ столкнулись на трассе Казань - Оренбург, сообщили журналистам в пресс-службе МВД России по Оренбургской области.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что на 82-м километре автодороги Казань - Оренбург произошло лобовое столкновение автомобилей Lada Priora и "УАЗ". В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Lada Priora погибли на месте от полученных травм, семь человек госпитализированы", - сказано в сообщении.

Полиция проводит проверку.