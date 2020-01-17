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Дело об избиении заключенного в ярославской колонии

Прокурор запросит пять лет колонии обвиняемому в пытках экс-сотруднику ярославского УФСИН

Максим Яблоков признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Гособвинение потребует пять лет лишения свободы для обвиняемого по делу об избиении заключенных экс-сотрудника исправительной колонии № 1 (ИК-1) Максима Яблокова. Об этом сообщила журналистам перед заседанием Заволжского суда Ярославля представитель гособвинения, прокурор Наталья Разживина.

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Как ранее сообщала адвокат Ирина Бирюкова, заключенный Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых не называются, признаны потерпевшими по делу об избиении в ИК-1 в 2016 году. Уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") было возбуждено в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

"Будем обращаться к суду с просьбой назначить Максиму Яблокову пять лет реального лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и лишение специального звания", - сказала Разживина.

Яблоков, который также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова, признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Муртазалиев в настоящий момент отбывает наказание в ИК-1 Ярославля, он освобождается 20 января.

Теги
РоссияЯрославская областьДело об избиении заключенного в ярославской колонии
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