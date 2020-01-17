Адвокаты Батуриной требуют проверить действия суда Калмыкии по объявлению ее в розыск

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Постановление мирового суда судебного участка №6 Элисты об объявлении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной в розыск по делу о клевете будет обжаловано, также подано заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель пресс-службы Елены Батуриной Геннадий Теребков.

Как сообщалось в пятницу, уголовное дело в порядке частного обвинения по заявлению Эренцена Манжеева о привлечении Елены Батуриной к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, поступило в Элистинский городской суд.

"Постановление калмыцкого судьи незаконно и будет обжаловано. Апелляция подана <…> Помимо обжалования данного незаконного постановления, подано и заявление в квалификационную коллегию судей с требованием провести проверку действий судьи", - сказал Теребков.

По мнению Теребкова, в мировом суде игнорировали письменные заявления Батуриной, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие.

Дело о клевете

Дело о клевете было возбуждено по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора. Как сообщил ТАСС адвокат потерпевшей стороны Дмитрий Савочкин, оно рассматривается с сентября 2019 года.

Савочкин пояснил, что УПК РФ предусматривает возможность рассмотреть это дело в отсутствие обвиняемого, если она заявит соответствующее ходатайство. "На предпоследнем судебном заседании такое ходатайство в суд поступило, однако в нем содержался ряд серьезных недостатков, которые к последнему заседанию исправлены не были, хотя все возможности для этого имелись. Поэтому суд и объявил Елену Николаевну в розыск", - отметил адвокат.

Он уточнил, что если Елена Батурина или ее защита обеспечит соблюдение требований УПК РФ, дело будет рассмотрено в ее отсутствие.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей), пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.