СК возбудил уголовное дело против главы саратовского Минздрава

САРАТОВ, 17 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной, сообщает следственный комитет РФ в пятницу.

"В отношении министра здравоохранения Саратовской области Натальи Мазиной возбуждено дело по ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что дело также возбуждено в отношении и других сотрудников министерства здравоохранения Саратовской области по той же статье. По версии следствия, в октябре и ноябре 2018 года министерство заключило три государственных контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов для медицинских учреждений области. На момент заключения контрактов и их приемки в медицинских учреждениях министр и другие должностные лица министерства знали о несоответствии аппаратов условиям государственного контракта.

"Несмотря на это, министр и иные должностные лица данного министерства дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что в квартире и кабинете Мазиной прошли обыски.