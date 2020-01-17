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Машина сбила двух человек на пешеходном переходе в Москве

Среди пострадавших один несовершеннолетний

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил двух человек, один из которых несовершеннолетний, на пешеходном переходе в Южном Бутове в Москве. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

"В 14:20 автомобиль Hyundai совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Южнобутовская, в районе дома 6. Пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы", - сказала собеседница агентства.

Водитель автомобиля, как отметили в ГИБДД, с места аварии не скрывался. В настоящее время там работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Россия
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