В Смоленской области возбудили уголовное дело после взрыва на крыльце частного дома

ТАСС, 17 января. Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом, произошедшим на крыльце частного жилого дома в городе Велиже в Смоленской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что у входной двери в веранду одноэтажного частного жилого дома в городе Велиже произошел хлопок, в результате которого произошло повреждение части крыльца и части стены веранды. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил на своей официальной странице в "ВКонтакте" губернатор Смоленской области Алексей Островский, по предварительным данным, на крыльце дома в Велиже взорвалась граната. "Компетентные органы уже проводят необходимые мероприятия, и я уверен, что объективно разберутся в ситуации. Виновные должны понести заслуженное наказание", - отметил глава региона.

Как пояснили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Велижского района, в результате происшествия погибла собака. Хозяин дома - спасатель-водолаз, он не пострадал.