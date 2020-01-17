{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Смоленской области возбудили уголовное дело после взрыва на крыльце частного дома

По предварительным данным, на крыльце дома в Велиже взорвалась граната. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил глава региона Алексей Островский

ТАСС, 17 января. Следователи возбудили уголовное дело в связи со взрывом, произошедшим на крыльце частного жилого дома в городе Велиже в Смоленской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"В правоохранительные органы поступила информация о том, что у входной двери в веранду одноэтажного частного жилого дома в городе Велиже произошел хлопок, в результате которого произошло повреждение части крыльца и части стены веранды. Возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил на своей официальной странице в "ВКонтакте" губернатор Смоленской области Алексей Островский, по предварительным данным, на крыльце дома в Велиже взорвалась граната. "Компетентные органы уже проводят необходимые мероприятия, и я уверен, что объективно разберутся в ситуации. Виновные должны понести заслуженное наказание", - отметил глава региона.

Как пояснили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Велижского района, в результате происшествия погибла собака. Хозяин дома - спасатель-водолаз, он не пострадал.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская область
Реклама на ТАСС
Владельца затонувшего катера в Крыму, на котором погибла пассажирка, осудили на 14 месяцев
Обвиняемый полностью признал свою вину, срок он будет отбывать в колонии-поселении
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС