Экс-сотрудник ярославского УФСИН получил 3,5 года по делу об избиениях в колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля Максим Яблоков получил 3,5 года колонии общего режима по делу об избиении заключенных. Об этом сообщила ТАСС адвокат потерпевшего Ирина Бирюкова.

Как ранее сообщала адвокат, заключенный Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых не называются, признаны потерпевшими по делу об избиении в ИК-1 в 2016 году. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи.

"Суд принял решение назначить наказание в виде реального лишения свободы на срок три года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима, запретить занимать должности, связанные с осуществлением властных полномочий на срок три года. Не лишать специального звания", - сказала Бирюкова.

Гособвинение просило для обвиняемого пять лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности и лишением специального звания.

По данному делу Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Муртазалиев отбывает наказание в ИК-1 Ярославля. Он освобождается 20 января.