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ДТП с автобусами в Воронежской области

Водителя автобуса приговорили к 2,5 года колонии за гибель пяти человек под Воронежем

Отбывать наказание Султан Куджев будет в колонии-поселении

ВОРОНЕЖ, 17 января. /ТАСС/. Суд в Воронежской области приговорил к колонии-поселения водителя автобуса Neoplan, который нарушил правила движения и врезался в автобус Volvo. В итоге пять человек погибли, 12 получили ранения, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры по региону.

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"Новоусманский районный суд признал 57-летнего Султана Куджева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автобусом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц"). Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управления транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

18 сентября 2018 года на автотрассе М-4 "Дон" в Новоусманском районе Воронежской области автобус Neoplan врезался в остановившийся на обочине автобус Volvo. В автобусах находились 24 человека, жители Карачаево-Черкесии, пятеро из них погибли и 12 пострадали. Автобусы направлялись из Москвы в Пятигорск и Черкесск.

Теги
РоссияВоронежская областьДТП с автобусами в Воронежской области
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