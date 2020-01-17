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В ДТП на трассе Оренбург - Самара погиб один человек

Еще четырех человек доставили в больницу с травмами, они находятся в состоянии средней степени тяжести

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Автомобили Datsun и Mitsubishi Lancer столкнулись в Переволоцком районе Оренбургской области на трассе Оренбург - Самара, пять человек получили травмы, один из них умер на месте происшествия. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой УМВД России по региону.

"В полицию поступило сообщение о произошедшем дорожно-транспортном происшествии в Переволоцком районе на трассе Оренбург - Самара. Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля Datsun не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пассажирка Datsun от полученных травм скончалась на месте происшествия, четверо пострадавших госпитализированы в медучреждение", - сказано в сообщении.

Жертвой ДТП стала девушка, находившаяся на пассажирском сиденье автомобиля Datsun. На фотографиях с места аварии, распространенных пресс-службой полиции, видно, что машина задействована в службе такси. После удара Mitsubishi Lancer отбросило в кювет, иномарка перевернулась.

"Сотрудники полиции проводятся проверку по факту ДТП со смертельным исходом в Переволоцком районе. На месте работают сотрудники полиции, которым предстоит установить все обстоятельства произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

Четверых пострадавших госпитализировали в больницу Оренбурга. По данным пресс-службы министерства здравоохранения, они находятся в состоянии средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает. Врачи назначили обследование.

В Оренбургской области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Из-за метели за городом плохая видимость, гололед, местами туман. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу осадки усилятся - будет идти мокрый снег.

Теги
РоссияОренбургская область
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