В рамках дела "бога Кузи" арестовали скрипачку Анастасию Чеботареву

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал в пятницу заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о секте так называемого бога Кузи. Как сообщили ТАСС в суде, она арестована до 2 марта.

"Суд арестовал до 2 марта Анастасию Чеботареву, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что адвокат просил отправить Чеботареву под домашний арест, так как, по его словам, она страдает эпилепсией, у ее опухоль головного мозга. Защита отмечала, что Чеботарева во время следствия может находиться в квартире уже отбывшей наказание по делу "бога Кузи" Жанны Фролушкиной. Прокурор возражал против этого, указывая, что в этой квартире происходили незаконные действия по данному делу.

Ранее в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала о задержании семи членов секты "бога Кузи" по подозрению к причастности к хищению 15 млн рублей. Она напомнила, что в ноябре 2017 года было завершено расследование дела о мошенничестве, а также о создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Полиция установила, что организатор объединения, называющий себя "бог Кузя", и его соучастники под предлогом совершения обрядов и сбора пожертвований на строительство храмов похищали у потерпевших деньги мошенническим путем.

В отношении семи человек материалы были выделены в отдельное производство, а они сами были объявлены в федеральный розыск. В настоящее время подозреваемые задержаны, четверо из них находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении еще троих избирается мера пресечения.

47-летняя Чеботарева, по данным открытых источников, - засуженная артистка России, выступала с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского, Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Венским камерным оркестром, Токийским симфоническим оркестром NHK, преподавала в Московской государственной консерватории.

В ноябре 2018 года лидер секты "бога Кузи" Андрей Попов был осужден на пять лет колонии за избиение адептов и мошенничество. При обыске в его квартире в 2014 году полицейские нашли 219 млн рублей и $150 тыс.