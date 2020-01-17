Семья из трех человек погибла в ДТП на юге Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 17 января. /ТАСС/. Семья из трех человек погибла в ДТП в Ермаковском районе Красноярского края. Об этом говорится в официальном сообщении регионального главка МВД.

"По предварительным данным, вечером 17 января на 569-м км федеральной трассы Р-257 "Енисей" Ермаковского района водитель, управляя автомобилем Nissan, при выполнении обгона грузовика "Камаз" столкнулся с ним, а затем с автомобилем Hyundai, который двигался во встречном направлении", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Nissan. Полицейские установили, что в аварии погибла семья из трех человек - 51-летний мужчина, 48-летняя женщина и их 17-летняя дочь. По предварительным данным, они были жителями Тувы и возвращались из Абакана (Хакасия) домой.

На месте ДТП работают инспекторы ГИБДД и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.