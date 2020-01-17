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В Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы района

Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщил источник в правоохранительных органах

ТЮМЕНЬ, 17 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили против бывшего главы Тобольского района (Тюменская область) Юрия Батта по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Против Юрия Батта возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщил собеседник агентства.

Его слова подтвердил еще один источник, добавив также, что у Батта прошли обыски.

Батту 54 года, он являлся главой Тобольского района с 16 сентября 2010 года, был переизбран на пост 1 ноября 2017 года, но ушел с него по собственному желанию 14 января.

Теги
РоссияТюменская область
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