На Бали в результате ДТП пострадала туристка из Башкирии

УФА, 17 января. /ТАСС/. Туристка из Башкирии пострадала в результате ДТП на индонезийском острове Бали. Ее прооперировали, самолетом девушку доставят в Уфу для дальнейшего лечения, сообщила ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы региона Радия Хабирова Диана Ихсанова.

"27-летняя Анна Пономарева из Башкирии пострадала в ДТП во время отдыха на Бали. Девушка в тяжелом состоянии и перенесла экстренную операцию. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил организовать транспортировку Анны в Уфу, достигнута договоренность с одной из авиакомпаний. В Уфе ее встретят республиканские врачи и продолжат лечение", - сообщила Ихсанова.

Она отметила, что Хабиров обратился в МИД России для того, чтобы консульство в Индонезии помогло с посадкой девушки в самолет.

По данным информагентства "Башинформ", туристка попала под мотоцикл, у нее переломы и черепно-мозговая травма.