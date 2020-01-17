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В ДТП с микроавтобусом на трассе Оренбург - Самара погиб один человек

По предварительной информации, водитель УАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Ford Transit и "Газель"

ОРЕНБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Автомобиль УАЗ, грузовая "Газель" и микроавтобус Ford столкнулись в Новосергиеском районе Оренбургской области на трассе Оренбург - Самара. Один человек погиб, трое пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

"По предварительным данным, один человек погиб, трое пострадали при столкновении трех транспортных средств, одно из которых - микроавтобус Ford. Погибший и пострадавшие взрослые, детей нет", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области, авария с участием автомобилей УАЗ, "Газель" и "Форд Транзит" произошла около 17:53 (15:53 мск). Последствия ДТП ликвидировали от МЧС России 7 человек и 2 единицы техники и от других служб экстренного реагирования - 9 человек и 4 единицы техники, сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области журналистам сообщили, что водитель УАЗа, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями Ford Transit и "Газель". В момент столкновения в микроавтобусе находился один пассажир.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, трое пострадавших получили легкие травмы и отказались от госпитализации.

В Оренбургской области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Из-за метели за городом плохая видимость, гололед, местами туман. По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу осадки усилятся, будет идти мокрый снег.

Теги
РоссияОренбургская областьСамарская область
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