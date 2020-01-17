СК проверит обстоятельства нападения мужчины в центре Москвы на обидчика его жены

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи просят передать из полиции материалы проверки в связи с нападением мужчины с ножом в центре Москвы на другого мужчину, якобы оскорбившего его жену. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По поручению руководства Главного следственного управления СК по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос о передаче из органов полиции в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве материалов проверки о нападении на мужчину для дальнейшей организации проверочных мероприятий и всестороннего установления обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова.

Она отметила, что следователи установят все обстоятельства нападения.

В пятницу Telegram-канал Life-Shot опубликовал видео и сообщил, что мужчина ударил ножом потерпевшего не менее 10 раз, якобы из-за оскорблений в адрес его супруги. Нападавшего остановили знакомые пострадавшего и вызвали полицию.