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Микроавтобус с детьми попал в ДТП с шестью автомобилями на Ставрополье

Школьники были пристегнуты штатными ремнями безопасности, поэтому смогли избежать травм

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Микроавтобус, перевозивший школьников, стал участником ДТП с шестью автомобилями в Кочубеевском районе Ставрополья, сообщили журналистам в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД. В результате аварии пострадали два человека, детей среди них нет.

"Комплекс причин спровоцировал автоаварию с участием шести автомобилей в Кочубеевском районе <…> В момент ДТП микроавтобус перевозил девять школьников, все дети были пристегнуты штатными ремнями безопасности, после ДТП осмотрены медиками, травм не обнаружено, лечение не назначалось", - говорится в сообщении.

Авария произошла в субботу около 07:30 мск на девятом километре дороги "Подъезд к городу Ставрополю со стороны ФАД Кавказ". По предварительным данным краевого управления ГИБДД, водитель микроавтобуса, перевозившего детей, допустил попутное столкновение с движущимся впереди автомобилем Lada Granta.

После столкновения произошли еще две попутные аварии с участием "ВАЗ-2110" и Kia Ceed, "ВАЗ-2107" и грузовой "Газели". В результате аварии госпитализированы пассажирка "ВАЗ-2110" и пассажирка "ВАЗ-2107". По предварительным данным, в момент ДТП на дороге ухудшилась видимость из-за тумана.

По информации Ставропольского центра по гидрометеорологии, за прошедшие сутки местами в крае отмечались осадки. В ночь с пятницы на субботу и утром местами наблюдался туман видимостью до 200-500 м, гололед, изморозь.

Теги
РоссияСтавропольский край
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