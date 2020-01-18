В Доме печати в центре Еревана произошел пожар

ЕРЕВАН, 18 января. /ТАСС/. Крупный пожар вспыхнул в субботу утром на первом этаже здания Дома печати в центре Еревана, где расположены редакции многих СМИ, для тушения на место выехали четыре расчета Спасательной службы страны. Об этом сообщают из пресс-службы МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило в службу "911" МЧС 18 января в 11:47 (10:47 мск). На место пожара выехали четыре боевых расчета пожарно-спасательной службы МЧС, а также оперативная группа по организации противопожарных и спасательных работ", - отмечается в сообщении.

Уже на месте сотрудники МЧС сообщили, что все граждане, находившиеся в 15-этажном здании, эвакуированы. В службе скорой помощи сообщили журналистам, что пострадавших нет, врачи осуществляют дежурство на месте происшествия.

Дом печати находится на проспекте Аршакуняц в центре Еревана, там расположены редакции многих армянских газет и порталов, действуют также телеканалы и офисы общественных организаций.