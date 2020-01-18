Врачи рассказали о состоянии отравившихся постояльцев дома престарелых в Подмосковье

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние людей, отравившихся в доме престарелых в подмосковном Реутове, как средней степени тяжести. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

"Врачи оказывают всю необходимую помощь пациентам. Их состояние оценивается как средней тяжести", - сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что пищевое отравление было зафиксировано в доме престарелых в Реутове. Восемь человек почувствовали себя плохо и были госпитализированы. По данному факту проводится проверка. Как уточнили ТАСС в Минздраве регионе, число госпитализированных выросло до девяти.

Как уточнила ТАСС министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, у всех пострадавших взяты анализы, они в стабильном состоянии. "После лабораторной экспертизы мы сможем сделать выводы по причинам сложившегося инцидента. Собственная столовая в учреждении отсутствует, питание доставлялось сторонней организации. При необходимости соответствующие органы проведут проверку поставщика", - сказала она.

В управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что специалисты выехали на место и выясняют все обстоятельства произошедшего.