Число отравившихся едой постояльцев дома престарелых в Подмосковье выросло до 12

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Двенадцать постояльцев дома престарелых в Реутове, по уточненным данным, доставлены в больницу с отравлением, ранее поступала информация о девяти госпитализированных. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В инфекционное отделение больницы с подозрением на пищевое отравление доставлено 12 человек в возрасте от 56 лет до 91 года, проживающих в Реутове в центре социального обслуживания населения. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит", - сообщили в СК.

По данному факту начата доследственная проверка. Сейчас следователи опрашивают сотрудников и постояльцев дома престарелых, а сотрудники Роспотребнадзора проводят отбор проб для установления причин и источника предполагаемого отравления.

Ранее Минздрав региона сообщал о девяти пострадавших от отравления. Их состояние оценивается как средней тяжести.