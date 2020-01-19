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Полиция начала проверку после видео драки на турнире по джиу-джитсу в Подмосковье

Инцидент произошел в Красногорске

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Подмосковная полиция начала проверку после размещения в интернете видеоролика с дракой на турнире по джиу-джитсу в подмосковном Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Полиция начала проверку после появления в интернете видеоролика, где, предположительно, запечатлены события в подмосковном Красногорске", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях и телеграм-каналах появился видеоролик, снятый в ходе соревнований по джиу-джитсу в Красногорске. Как следует из видеоматериала, после завершения спаррингов болельщики спустились в зону соревнований. Один из них затеял конфликт с участником турнира, после чего произошла массовая драка.

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