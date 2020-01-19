{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовое отравление в Кизляре

Число госпитализированных с отравлением в Кизляре выросло до 164

Они находятся в стабильном состоянии

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Число госпитализированных в Кизляре (Дагестан) с кишечной инфекцией выросло до 164. Всего за помощью к медикам с симптомами отравления обратились более 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Дагестана.

На эту тему

Накануне число госпитализированных составляло 133 человека, в том числе 70 детей.

"С 6 по 19 января 2020 года в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 граждан. Состояние здоровья почти половины обратившихся за медицинской помощью граждан нормализовалось. На сегодняшний день 164 человека находятся в медучреждениях, их состояние стабильное, они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

В Кизляре организованы подворовые обходы, осмотрено уже более 10 тыс. человек. В городе проведена профилактическая иммунизация 1005 детей, против вирусного гепатита А вакцинированы 763 ребенка.

Со дня выявления вспышки 6 января, сообщили ТАСС в мэрии, зарегистрировано 247 случаев острой кишечной инфекции, среди них 118 связаны с детьми.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей по водопроводу. Как сообщила 17 января пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных.

Теги
РоссияДагестанМассовое отравление в Кизляре
Реклама на ТАСС
На севере Москвы столкнулись две легковые машины и автобус
По данным источника в правоохранительных органах, пострадал как минимум один человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС