Число госпитализированных с отравлением в Кизляре выросло до 164

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Число госпитализированных в Кизляре (Дагестан) с кишечной инфекцией выросло до 164. Всего за помощью к медикам с симптомами отравления обратились более 300 человек, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Дагестана.

Накануне число госпитализированных составляло 133 человека, в том числе 70 детей.

"С 6 по 19 января 2020 года в медицинские учреждения с симптомами кишечной инфекции обратились 310 граждан. Состояние здоровья почти половины обратившихся за медицинской помощью граждан нормализовалось. На сегодняшний день 164 человека находятся в медучреждениях, их состояние стабильное, они обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

В Кизляре организованы подворовые обходы, осмотрено уже более 10 тыс. человек. В городе проведена профилактическая иммунизация 1005 детей, против вирусного гепатита А вакцинированы 763 ребенка.

Со дня выявления вспышки 6 января, сообщили ТАСС в мэрии, зарегистрировано 247 случаев острой кишечной инфекции, среди них 118 связаны с детьми.

Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным следствия, причиной происшествия могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей по водопроводу. Как сообщила 17 января пресс-служба управления Роспотребнадзора по Дагестану, специалисты выявили возбудителя дизентерии у госпитализированных.