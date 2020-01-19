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В Ленобласти задержали инспектора ДПС, спровоцировавшего ДТП с погибшим и пострадавшими

Он выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области задержали инспектора ДПС, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло к аварии с двумя пострадавшими и одним погибшим. Об этом говорится в сообщении Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Лодейнопольскому району, по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В настоящее время следователь СК задержал подозреваемого", - сказано в распространенном в воскресенье пресс-службой управления сообщении.

По данным следствия, накануне подозреваемый управлял автомашиной Mitsubishi Lancer. Двигаясь по автодороге в сторону города Лодейное Поле, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем LADA Priora. В результате ДТП оба водителя были госпитализированы, пассажир автомашины LADA Priora погиб на месте.

В ходе первоначальных следственных мероприятий, добавили в СК, инспектор изложил свою версию событий, исказив фактические обстоятельства произошедшего. На данный момент по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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