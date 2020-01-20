Под Волгоградом директор пивзавода с компаньоном подозреваются в сокрытии 145 млн рублей

ТАСС, 20 января. Директор крупной коммерческой организации по производству пива и безалкогольных напитков в Волгоградской области и его знакомая-компаньон подозреваются в сокрытии доходов в размере более 145 млн рублей, сообщается в понедельник на официальном сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора крупной коммерческой организации по производству пива и безалкогольных напитков, а также его бизнес-партнера. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств организации"), а также ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ ("Пособничество в сокрытии денежных средств организации")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, достоверно зная, что у предприятия имеется многомиллионная задолженность по налоговым отчислениям, в связи с чем все финансовые операции по расчетным счетам были приостановлены, подозреваемый попросил свою знакомую помочь ему в сокрытии прибыли от коммерческой деятельности. На основании изготовленных пособницей платежных поручений средства от контрагентов, за счет которых должно было производиться взыскание, поступали на счета ее организаций. Такая преступная схема позволила скрыть более 145 млн рублей доходов фирмы-должника.

По ходатайству следователя в отношении подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.