Организаторы квест-игры в Рыбинске получили условные сроки за травмирование клиентки

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Организаторы квест-комнаты в Рыбинске Ярославской области, где в начале 2019 года получила серьезную травму 17-летняя девушка, приговорены к 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

"Приговором Рыбинского городского суда Ярославской области от 20 января 2020 года Алексей Муравьев и Алексей Сарычев признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью"). И Муравьеву, и Сарычеву назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в пользу потерпевшей девушки взыскана компенсация морального вреда по 750 тыс. рублей с каждого из осужденных", - проинформировала Козлова.

Как ранее сообщала пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, вечером 16 января 2019 года в арендованном помещении организаторы проводили квест-игру для шести человек. На окончательном этапе квеста, не предупредив участников, организаторы использовали петарды для фейерверка.

Одна из петард попала девушке в глаз, она получила тяжелую травму. По данным местных СМИ, девушка лишилась глаза.