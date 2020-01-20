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На Кубани возбудили уголовные дела после массового поджога автобусов

Злоумышленники сожгли семь транспортных средств в разных районах региона

КРАСНОДАР, 20 января. /ТАСС/. Полицейские на Кубани возбудили уголовные дела из-за массового поджога автобусов в разных районах Краснодарского края. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по региону.

В минувшие выходные в Усть-Лабинском и Динском районах, а также в Краснодаре произошли массовые возгорания автобусов. В местных социальных сетях сообщалось, что автобусы перевозили сотрудников тепличного комплекса "Зеленая линия". По данным единого государственного реестра юридических лиц, учредителем тепличного комплекса является ПАО "Магнит".

"В Динском и Усть-Лабинском районах по факту поджогов автобусов возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога" (ч. 2 ст. 167 УК РФ)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что всего были повреждены семь автобусов.

Теги
РоссияКраснодарский край
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