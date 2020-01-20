В ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области пострадали шесть человек

ТАСС, 20 января. Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и джипа на трассе в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Джип, предварительно, совершил столкновение с автобусом Mercedes Sprinter, погибших нет, шестеро пострадавших, один уже отпущен, пятеро доставлены в больницу. Транспортные средства съехали в кювет после столкновения", - сказал собеседник.

Он уточнил, что детей среди пострадавших нет, авария произошла в Балахнинском районе области.