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В ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области пострадали шесть человек

Инцидент произошел в Балахнинском районе области

ТАСС, 20 января. Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и джипа на трассе в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Джип, предварительно, совершил столкновение с автобусом Mercedes Sprinter, погибших нет, шестеро пострадавших, один уже отпущен, пятеро доставлены в больницу. Транспортные средства съехали в кювет после столкновения", - сказал собеседник.

Он уточнил, что детей среди пострадавших нет, авария произошла в Балахнинском районе области.

Теги
РоссияНижегородская область
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