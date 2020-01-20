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В Москве горит нежилое здание на площади 800 кв. метров

Четырехэтажное здание горит на Белозерской улице

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пожар произошел в неиспользуемом здании на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МЧС.

Возгорание возникло во вторник ночью на Белозерской улице, 14. "Площадь пожара в четырехэтажном неэксплуатируемом здании составляет 800 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

На месте работают пожарные, данных о пострадавших нет.

Источник в экстренных службах сообщил о локализации горения. "Пожар локализован. Открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

В новость в 2:49 мск внесены изменения - добавлена информация о локализации возгораия. 

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