Пожар на терпящем бедствие в Охотском море судне "Энигма Астралис" ликвидирован

ТАСС, 21 января. Спасатели во вторник устранили возгорание на рыболовецком траулере "Энигма Астралис", находившемся на промысле в Охотском море в 130 км от Магадана. Об этом сообщили ТАСС в Морском спасательном центре Камчатского края.

Во вторник в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер. К месту происшествия прибыли спасатели. По предварительным данным, пострадавших и угрозы окружающей среде нет. Весь экипаж из 47 человек снят на борт судна "Юмир", людей эвакуируют на плавзавод "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту возгорания.

"Пожара нет, все потушено. Осталось задымление", - сообщил собеседник агентства и добавил, что в ближайшее время на судне проведут разведку.

По данным спасателей, экипаж "Энигмы Астралис" прибудет на плавбазу примерно через полчаса. Куда дальше будут отправлены моряки, пока не уточняется.

Судовладельцем траулера является "Дальневосточная промысловая компания" (ДПК), которая добывает скумбрию, сельдь и сардину иваси. Объем улова, декларируемого ДПК на своем сайте - около 25-30 тыс. тонн рыбы ежегодно. Свежемороженая продукция быстрой заморозки производится прямо на борту судна.