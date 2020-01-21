Заключенный сбежал из красноярской колонии-поселения, положив вместо себя в кровать муляж

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Заключенный сбежал из колонии-поселения ИК-42 в Богучанском районе Красноярского края, обманув охрану с помощью муляжа, который он положил на свою кровать. В связи с инцидентом региональная прокуратура начала проверку, говорится в сообщении ведомства.

"Установлено, что осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, сотрудники колонии-поселения допустили нарушения по четырем статьям уголовно-процессуального кодекса РФ.

В тот же день мужчину удалось задержать на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побег из мест лишения свободы".

В региональном ГУФСИН сообщили ТАСС, что сам инцидент произошел около двух недель назад.

Исправительная колония №42 находится в поселке Октябрьский, в 460 км от Красноярска. Колония предназначена для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы, и относится к исправительным учреждениям строгого режима. При ИК-42 действует колония-поселение.