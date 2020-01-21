{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Заключенный сбежал из красноярской колонии-поселения, положив вместо себя в кровать муляж

Задержать мужчину удалось в тот же день

КРАСНОЯРСК, 21 января. /ТАСС/. Заключенный сбежал из колонии-поселения ИК-42 в Богучанском районе Красноярского края, обманув охрану с помощью муляжа, который он положил на свою кровать. В связи с инцидентом региональная прокуратура начала проверку, говорится в сообщении ведомства.

"Установлено, что осужденный, воспользовавшись отсутствием надзора и контроля со стороны дежурной смены, заложив муляж в спальное место, в ночное время скрылся с места отбывания наказания", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, сотрудники колонии-поселения допустили нарушения по четырем статьям уголовно-процессуального кодекса РФ.

В тот же день мужчину удалось задержать на станции Иланская. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Побег из мест лишения свободы".

В региональном ГУФСИН сообщили ТАСС, что сам инцидент произошел около двух недель назад.

Исправительная колония №42 находится в поселке Октябрьский, в 460 км от Красноярска. Колония предназначена для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы, и относится к исправительным учреждениям строгого режима. При ИК-42 действует колония-поселение.

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Недалеко от Кельнского собора обнаружили бомбу времен Второй мировой войны
Вес авиабомбы достигает 500 кг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС