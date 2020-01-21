В Ивановской области перевернулся школьный микроавтобус с детьми

ТАСС, 21 января. Школьный микроавтобус с детьми перевернулся в результате ДТП в районе деревни Пелгусово Тейковского района Ивановской области, четверо детей получили травмы. Об этом ТАСС во вторник сообщил начальник пресс-службы УМВД по региону Владислав Радостин.

"В Тейковском районе вблизи населенного пункта Пелгусово произошло столкновение школьного автобуса с легковым автомобилем Renault. Легковушка следовала за автобусом, водитель не справился с управлением и въехал в пассажирскую "Газель" с детьми, которая от удара перевернулась. В салоне находились шестеро детей, четверо получили травмы, их характер сейчас устанавливается", - сообщил собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.