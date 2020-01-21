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Жителя Владимирской области осудили за контрабанду частей огнестрельного оружия

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима в течение трех лет

ВЛАДИМИР, 21 января. /ТАСС/. Щербинский районный суд Москвы признал жителя Владимирской области виновным в контрабанде и незаконном приобретении через почту частей огнестрельного оружия. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.

В феврале 2019 года в отношении указанного жителя Гусь-Хрустального 1980 года рождения следственным отделом УФСБ России по Владимирской области и ОМВД "Гусь-Хрустальный" были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей") и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение оружия или его основных частей").

"В январе 2020 года приговором Щербинского районного суда г. Москвы фигурант признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений и ему назначено наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления ФСБ, житель Гусь-Хрустального 1980 года рождения в 2017 году решил незаконно приобрести за границей для личных целей основные части огнестрельного оружия. На специализированном интернет-форуме он вступил в переписку с лицом, находящимся на территории Украины, договорился с ним о покупке и пересылке по почте интересующего его товара. После этого житель Владимирской области в отделении почтовой связи перевел деньги продавцу, проживающему за границей.

В июне 2017 году обвиняемый, находясь на почте, получил посылку с основными частями огнестрельного оружия. В сентябре 2018 года сотрудники УФСБ России по региону изъяли их в ходе обыска по месту жительства.

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РоссияВладимирская область
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