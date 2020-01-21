{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посетитель московского кафе открыл стрельбу после требования оплатить счет

Полиция задержала дебошира

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Посетитель кафе на юго-востоке Москвы устроил стрельбу, когда его попросили оплатить счет. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной ГУ МВД России, дебошир задержан.

В полицию обратились двое мужчин, которые рассказали о конфликте между ними и третьим мужчиной после того, как тот отказался оплатить счет.

"Заявители попросили его вернуться и отдать деньги. Однако подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал огнестрельное оружие неустановленного типа, и произвел выстрелы в землю и в сторону потерпевших, - сказали в пресс-службе. - Подозреваемый был задержан". У него изъят травматический пистолет, на который было соответствующее разрешение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Пожар в поселке в Томской области
При пожаре в Томской области погибли десять граждан Узбекистана
В МЧС республики уточнили, что в ближайшее время начнутся консультации по вопросу доставки их тел на родину
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС