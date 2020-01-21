Посетитель московского кафе открыл стрельбу после требования оплатить счет

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Посетитель кафе на юго-востоке Москвы устроил стрельбу, когда его попросили оплатить счет. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичной ГУ МВД России, дебошир задержан.

В полицию обратились двое мужчин, которые рассказали о конфликте между ними и третьим мужчиной после того, как тот отказался оплатить счет.

"Заявители попросили его вернуться и отдать деньги. Однако подозреваемый стал угрожать им убийством и физической расправой. После этого он достал огнестрельное оружие неустановленного типа, и произвел выстрелы в землю и в сторону потерпевших, - сказали в пресс-службе. - Подозреваемый был задержан". У него изъят травматический пистолет, на который было соответствующее разрешение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.