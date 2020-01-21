Недалеко от Кельнского собора обнаружили бомбу времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 21 января. /ТАСС/. Американская авиабомба времен Второй мировой войны обнаружена на набережной города Кельн - примерно в километре от Кельнского собора. Как сообщили городские власти, операция по обезвреживанию начинается около 09:00 вторника по местному времени (11:00 мск) и завершится примерно в 12:00 (14:00 мск).

Зона оцепления находится за пределами жилых районов, поэтому массовую эвакуацию проводить не придется. Свои квартиры будут вынуждены покинуть лишь 15 человек. Однако ожидаются существенные проблемы с движением поездов, поскольку временно будет перекрыт мост через Рейн, по которому составы подъезжают на центральный вокзал Кельна, сообщил железнодорожный концерн Deutsche Bahn. Кроме того, будут эвакуированы сотрудники немецкого представительства медиаконцерна RTL, в который входит информационный телеканал n-tv. Кельнский собор в зону оцепления не попал.

Вес обнаруженной авиабомбы достигает 500 кг.

В конце Второй мировой войны на нацистскую Германию было сброшено более 2 млн бомб различных калибров. Более 20% из них не разорвались. В среднем раз в несколько месяцев снаряды обнаруживают рабочие при прокладке дорог или закладке фундамента новых зданий. Как правило, никакой угрозы для жизни людей такие находки не представляют - саперы обезвреживают их в течение нескольких часов.

До сих пор самой массовой была эвакуация во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Тогда из-за операции по обезвреживанию временно покинуть дома были вынуждены 60 тыс. человек.