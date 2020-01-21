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Один из похитителей картины Шишкина из музея под Владимиром получил 18 лет тюрьмы

Его также обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей

ТАСС, 21 января. Суд в Нижегородской области приговорил к 18 годам лишения свободы одного из преступников, который в 2013 году в составе банды принимал участие в краже картины художника Ивана Шишкина "Лес. Ели" из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Приговором Нижегородского областного суда на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей за совершение в составе банды ряда краж, грабежей, разбойных нападений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, а также хищения предметов, имеющих особую культурную и историческую ценность, осужден 30-летний ранее судимый нижегородец, который длительное время скрывался от правосудия. За содеянное ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на данные, установленные судом, уточнили, что в 2012 году житель Нижнего Новгорода вступил в организованную группу, которая в 2014 году после приобретения 16 наименований огнестрельного оружия преобразовалась в банду. С октября 2012-го по ноябрь 2016-го злоумышленник участвовал в преступлениях, в том числе в нападениях на ломбарды, отделения банков и инкассаторов.

"Он принимал участие в краже имеющей особую культурно-историческую ценность картины "Лес. Ели" художника Ивана Шишкина из Вязниковского историко-художественного музея, стоимостью более 66 млн рублей, других картин", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, мужчина участвовал в разбойном нападении на инкассаторов в конце августа 2014 года, тогда преступники похитили более 60 млн рублей. Общий ущерб от преступной деятельности составил свыше 200 млн рублей. В прокуратуре пояснили, что несколько участников банды, с которыми заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в том числе ее руководитель, ранее осуждены Нижегородским областным судом, на данный момент двое злоумышленников находятся в розыске.

В январе 2017 года картину знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина (1832-1898) "Лес. Ели", похищенную в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея, нашли в Белоруссии во время задержания в Минском районе одного из лидеров преступной группы. В июле 2018-го ТАСС сообщал, что один из преступников, который участвовал в краже, приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.

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