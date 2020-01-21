{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербурженка погибла от удара током у оборванного провода

По одной из версий, протянутую к фонарю линию электроснабжения могло оборвать из-за сильного ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Тело убитой током молодой женщины нашли на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге рядом с оборванным проводом. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент, по данным полиции, произошел рано утром 20 января. "Прибывшими на место происшествия полицейскими у дома №269/2 по проспекту Обуховской обороны рядом с оголенными проводами освещения, со следами поражения электрическим током обнаружен труп девушки 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Региональное управление Следственного комитета в связи с инцидентом возбудило уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, как провода под напряжением оказались на земле.

На предприятии "Ленсвет" в беседе с корреспондентом ТАСС предположили, что провод могло оборвать сильным ветром, который был в Петербурге в ночь с воскресенья на понедельник.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Трое мошенников задержаны за попытку "продать" должность мэра в Дагестане
За содействие в назначении на пост мэра одного из городов республики мошенники попросили 10 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС