Петербурженка погибла от удара током у оборванного провода

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Тело убитой током молодой женщины нашли на проспекте Обуховской обороны в Санкт-Петербурге рядом с оборванным проводом. Об этом сообщили журналистам в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент, по данным полиции, произошел рано утром 20 января. "Прибывшими на место происшествия полицейскими у дома №269/2 по проспекту Обуховской обороны рядом с оголенными проводами освещения, со следами поражения электрическим током обнаружен труп девушки 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Региональное управление Следственного комитета в связи с инцидентом возбудило уголовное дело. Сейчас следователи выясняют, как провода под напряжением оказались на земле.

На предприятии "Ленсвет" в беседе с корреспондентом ТАСС предположили, что провод могло оборвать сильным ветром, который был в Петербурге в ночь с воскресенья на понедельник.