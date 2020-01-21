Аэропорты Шереметьево, Домодедово и четыре ТЦ в Подмосковье проверяют после угрозы взрыва

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют аэропорты Шереметьево и Домодедово, а также четыре торговых центра в Подмосковье после анонимных сообщений с угрозами взрыва. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"По электронной почте поступили анонимные сообщения с информацией о заложенных взрывных устройствах на территории аэропортов Шереметьево и Домодедово, а также ТЦ "Рио" в Коломне, ТЦ "Вегас" и "Чайна таун" в Ленинском городском округе, ТЦ "Мега Белая дача" в Котельниках", - сказал собеседник агентства.

Информация об эвакуации не сообщается.

Волна "минирований" в российских городах началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, вузах и больницах. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась.