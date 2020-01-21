Прокуратура возбудила дело после массового отравления людей роллами в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после отравления 33 человек роллами в одном из ресторанов города Шахты в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

"Прокуратурой города Шахты признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ по факту производства, хранения и сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что в декабре 2019 года после употребления в пищу роллов, приобретенных на предприятии общественного питания "Суши Микс", в медицинские учреждения госпитализированы 33 пострадавших, при этом у всех заболевших выявлен одинаковый возбудитель инфекции. "Это стало возможным в связи с многочисленными нарушениями санитарных правил при производстве продукции на предприятии", - отметили в прокуратуре.

Ранее в администрации города ТАСС сообщали, что число отравившихся роллами увеличилось до 28, госпитализировано 25 человек, в том числе двое детей.