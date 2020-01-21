Бразильская прокуратура обвинила руководство Vale в убийстве в результате прорыва дамбы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 21 января. /ТАСС/. Прокуратура бразильского штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны направила в суд обвинительное заключение по факту гибели 270 человек при прорыве год назад дамбы в Брумадинью. Об этом сообщил портал G1.

По данным портала, обвинения в предумышленном убийстве предъявлены в отношении 11 функционеров бразильской горнодобывающей компании Vale, в том числе ее экс-главы Фабиу Шварцмана, а также пяти сотрудников ее технологического аудитора TUV SUD. Ранее в сентябре об окончании собственных расследований обстоятельств трагедии сообщали специальная комиссия регионального парламента и полиция штата. Тогда речь шла о 13 предположительных виновниках произошедшего, личности которых не раскрывались.

Прорыв принадлежащей Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности, произошел 25 января 2019 года. Грязевые потоки затопили административные здания и дома жителей. Погибли 270 человек, тела 11 из них до сих пор не найдены. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.