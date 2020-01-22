На Сахалине около 300 рыбаков оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине

ТАСС, 22 января. Около 300 рыбаков на Сахалине в районе мыса Свободный в заливе Мордвинова оказались отрезанными от берега на отколовшейся льдине, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Сегодня в 12:00 (04:00 мск) оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе м. Свободный в заливе Мордвинова произошел отрыв льда. В результате отрезанными от берега оказались около трехсот рыбаков", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС России в количестве 18 человек и 14 единиц техники, в числе которой четыре лодки, три снегохода и судно на воздушной подушке "Хивус", выдвинулись к месту происшествия. Вертолет Ми-8 МЧС России готов к взлету.