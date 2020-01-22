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Член избирательной комиссии на Камчатке подозревается в нападении на полицейского

По предварительным данным, мужчина ударил сотрудника полиции, который отстранил его от управления автомобилем из-за состояния алкогольного опьянения

ТАСС, 22 января. Член территориальной избирательной комиссии на Камчатке подозревается в нападении на врио начальника отделения ГИБДД Корякского муниципального образования, который отстранил его от управления автомобилем за вождение в нетрезвом виде, возбуждено дело. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Тиличики, являющегося членом Олюторской территориальной избирательной комиссии. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в декабре 2019 года подозреваемый, не согласный с действиями врио начальника отделения ГИБДД Корякского муниципального образования, который отстранил его от управления транспортным средством из-за состояния алкогольного опьянения, ударил сотрудника полиции кулаком в лицо, "причинив ему физическую боль и телесные повреждения в виде ушиба", уточняется в сообщении.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") - лишение свободы на пять лет.

Теги
РоссияКамчатский край
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