Вандал поджег венок на Мемориале Победы в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 22 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в вандализме на Мемориале Победы в Улан-Удэ, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД Бурятии.

"21 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Мемориале Победы произошло возгорание венка. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый 1959 года рождения, не работающий, ранее не судимый житель Иволгинского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ ("Вандализм")", - сообщили в пресс-службе.

В момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В 2015 году 24-летний военнослужащий по контракту в состоянии алкогольного опьянения устроил пожар на Мемориале Победы. В результате ЧП сгорели венки, были повреждены мраморные плиты, закопченной оказалась барельефная композиция. Городская администрация оценила ущерб почти в 500 тыс. рублей. Восточно-Сибирский окружной военный суд приговорил виновного к заключению на год и четыре месяца в колонии-поселении и обязал его возместить нанесенный ущерб.