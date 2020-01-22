В Чувашии столкнулись маршрутка, грузовик и легковушка

ТАСС, 22 января. Авария с участием маршрутки, грузовика и легкового автомобиля произошла утром в среду на трассе в Чувашии, в результате травмы получили четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД республики.

"В Чебоксарском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с участием маршрутки, грузовика и легкового автомобиля. По предварительным данным, четыре пассажира маршрутки из 12 получили травмы, среди них 16-летняя девочка", - отметили в пресс-службе.

Авария произошла утром 22 января возле села Хыркасы Чебоксарского района. По предварительным данным, маршрутка, следовавшая по направлению Моргауши - Чебоксары, остановилась перед регулируемым пешеходным переходом. В этот момент с ней столкнулся грузовик Scania. Водитель автомобиля Audi, который также стоял перед светофором, увидел в зеркало заднего вида движущийся большегруз. Он попытался уйти от столкновения, прижавшись к обочине, но грузовик задел его по касательной.

Все машины получили механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

По словам очевидцев, в районе, где произошло ДТП, утром шел снег. Водители отмечают, что на трассах была плохая видимость.