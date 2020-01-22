Один пожарный погиб и трое пострадали при тушении пожара в Подмосковье

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Пожарный погиб от взрыва газового баллона во время тушения возгорания в деревне Петровское, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.

Пожар в тепличном комплексе в деревне Петровское городского округа Серпухов произошел около 09:30 среды. В 10:00 он был локализован, а в 11:39 полностью потушен. Его площадь составила 200 кв. м. Пожар тушили 39 человек и 13 единиц техники.

В новость были внесены изменения (13:00 мск) — добавлены подробности по тексту.